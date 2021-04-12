Путин поставил правительству задачу в космической отрасли

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и утвердить документ о комплексном и долгосрочном подходе в космической отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно поставленной задаче, подход должен «в полной мере учитывать приоритеты страны в космической сфере и подкрепляться соответствующими ресурсами».

Президент также заявил, что срок исполнения задач в космической отрасли стоит уточнить с учетом «динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий».

Ранее российский лидер возложил цветы к памятнику советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину на месте его приземления в Энгельсе после первого полета в космос. В 1965 году на месте приземления Гагарина был установлен обелиск в виде ракеты, которая поднимается вверх.

В мире 12 апреля отмечают Международный день полета человека в космос, а в России памятную дату называют Днем космонавтики и отмечают с 1962 года. 60 лет назад ракета-носитель вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Его полет длился 1 час 48 минут.