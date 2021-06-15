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Авианосец США «Рональд Рейган» вошел в Южно-Китайское море

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Фото: Louis Nastro / Reuters

Атомный авианосец США Ronald Reagan («Рональд Рейган») вошел в воды Южно-Китайского моря в составе ударной группы американских военно-морских сил. Об этом сообщила пресс-служба седьмого флота США, передает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон проводит в этом регионе «операции по обеспечению безопасности на море». В ходе операций военные осуществляют маневры в воздухе и на воде, а также занимаются тактической подготовкой подразделений.

Присутствие американских военно-морских сил в оспариваемых Китаем территориальных водах и рядом с китайскими островами вызовет протест со стороны Пекина, сообщает ТАСС. Ранее китайские власти заявляли, что считают военное присутствие США в Южно-Китайском море провокацией, которая подрывает международную стабильность и безопасность. В ответ американская сторона призывала соблюдать принцип свободы навигации.

В январе сообщалось, что разработка Пекином ракет, способных поражать американские корабли и самолеты на территории Тайваня, может помочь «противостоять военному господству Америки в Азии и западной части Тихого океана». Это якобы заставит Вашингтон изменить свою политику в регионе.

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