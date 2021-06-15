У пчел обнаружили способность клонировать себя

Австралийские ученые Университета Сиднея обнаружили, что одна из пород африканских медоносных пчел способна к производству практически идентичных клонов рабочих самок. Это позволяет насекомым избежать вредных последствий девственного размножения. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Способность клонировать себя несет очевидные преимущества, поскольку нет необходимости искать сексуального партнера, а в потомстве не происходит генетического разбавления, то есть из поколения в поколение сохраняется первоначальный геном. Некоторые популяции насекомых развили телитокозный партеногенез, когда самки способны воспроизводить без оплодотворения новых самок. Феномен встречается у некоторых гаплодиплоидных насекомых, у которых самцы развиваются из неоплодотворенных яиц и являются гаплоидными, то есть имеют один набор хромосом, а диплоидные самки появляются с двойным набором хромосом — из оплодотворенных яиц.

Материалы по теме Вздулось и забурлило Доказано спонтанное возникновение всего живого Ватные капли Зарождение жизни объяснили без участия бога

При гаплодиплоидии обычно только матка способна нести яйца, из которых появляются женские особи. Рабочие пчелы, также являющиеся самками, в редких случаях (например, в случае гибели матки) могут нести только неоплодотворенные яйца, из которых всегда выходят самцы. Однако у капской медоносной пчелы Apis mellifera capensis благодаря одной единственной мутации рабочие самки могут давать диплоидное потомство, то есть новых рабочих самок, не прибегая к оплодотворению.

Телитокозный партеногенез иногда приводит к потере гетерозиготности (когда в разных копиях одной и той же хромосомы находятся разные варианты одного и того же гена) из-за генетической рекомбинации, приводящей к новой комбинации генов. Гетерозиготность по определенным генам важна для определения пола у пчел. У Apis mellifera capensis рабочие размножаются только телитокально, а матки всегда спариваются и размножаются половым путем. Однако это означает, что рабочие самки должны были снизить частоту рекомбинации, чтобы не производить гомозиготное потомство.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого к репродуктивным органам матки приклеивали ленту, не дающую ей спариваться с самцами, поэтому она переходила к партеногенетическому способу размножения. Результаты полногеномного секвенирования ДНК насекомых и микросателлитного генотипирования показали, что у потомства матки произошло примерно в сто раз больше рекомбинаций, чем у потомства рабочих пчел. Кроме того, новые рабочие пчелы оказались почти идентичными клонами своих родителей. Иными словами, некий механизм блокирования рекомбинации присутствовал только у рабочих самок, но не у матки.

Исследователи также обнаружили, что одна из линий рабочих пчел в улье успешно клонировала себя в течение приблизительно 30 лет, и это служит явным признаком того, что рабочие самки у капских пчел не страдают от врожденных дефектов или бесплодия.