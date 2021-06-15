Дочь Юэна Макгрегора показала шрамы на лице после нападения собаки

Актриса Клара Макгрегор, дочь шотландского актера Юэна Макгрегора, пострадала в результате нападения собаки. Она показала в Instagram шрамы от укусов на лице.

Макгрегор рассказала, что получила травму и оказалась в больнице за 30 минут до премьеры фильма The Birthday Cake («Праздничный торт»), в котором сыграла эпизодическую роль. Артистка посетила показ со следами от укусов на лице. Она также выложила в соцсетях снимок из больницы.

Актриса не раскрыла подробности нападения собаки.

25-летняя Клара Макгрегор снялась в фильмах «Грув» и «Рифа», а также появилась в эпизодической роли в фильме «Кристофер Робин».