Россиянам предложили выдавать тысячу рублей на еду

Продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому российским семьям государство могло бы доплачивать по тысяче рублей за рост цен на еду. Такое предложение в интервью «Российской газете» высказал независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

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«На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование», — отметил Сизов. Эксперт добавил, что такая мера помогла бы поддержать спрос, а также дала бы импульс для развития российского аграрного и пищевого бизнеса.

Ранее Госдума в первом чтении отклонила законопроект о выдаче малообеспеченным россиянам продуктовых карточек, который разработали и внесли депутаты из фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Законодатели предлагали помогать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в конкретном регионе. Сумма помощи, которую можно было потратить на еду, должна была составить 25 процентов от регионального прожиточного минимума.