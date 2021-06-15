«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео

В Нижне-Свирском государственном природном заповеднике в Ленинградской области черный дятел вывел фотоловушку из строя и попал на видео. Запись опубликована на странице заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как птица стучит по камере клювом, затем запись обрывается. В конце работники показали сломанное оборудование.

«Вандализм в заповеднике! Черный дятел решил, что на его участке не должно быть вмешательства в личную жизнь зверей и птиц — и уничтожил фотоловушку. Желна легко обнаружила замаскированное устройство, и в течение нескольких дней методично расковыривала понравившееся ей отверстие», — отмечается в сообщении.

Ранее в апреле брачные игры «царской четы» дальневосточных леопардов попали на видео в заповеднике «Кедровая падь» в Приморье. В нацпарке отметили, что камеры запечатлели «свидание» краснокнижных дальневосточных леопардов Тайфуна и Бэри у пещеры. Ученые не раз фиксировали встречи пары, после одной из них у Бэри появились котята.