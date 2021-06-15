Россиянам назвали способ защитить квартиры от тополиного пуха

Россияне, страдающие от распространения тополиного пуха, могут предотвратить его проникновение в квартиры и частные дома двумя простыми способами. Их телеканалу «Звезда» назвала сотрудник клининговой компании Вера Глебовская.

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«Влажная уборка и москитные сетки на окна», — уточнила эксперт. Две этих меры, по ее словам, позволят не допустить проникновение пуха внутрь жилых помещений. «Все так — по бытовому, банально», — отметила Глебовская. Если квартира находится в зоне с большим скоплением тополей, влажную уборку следует проводить чаще, подчеркнула она.

«Если люди живут в таком месте, что прямо за окошком у них тополя и это все летит в дом, то, конечно, нужно не открывать широко окна, ставить сетку, — посоветовала эксперт. — Если нет сетки, то какую-нибудь простынку или пеленку».

Ранее аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова заявила, что тополиный пух в первую очередь опасен для людей, страдающих поллинозом и бронхиальной астмой. Людям с этими заболеваниями эксперт посоветовала как можно реже покидать дом во время цветения тополя. Если такой возможности нет, то после возвращения с улицы аллерголог порекомендовала незамедлительно принять душ и отправить одежду в стирку. Кроме того, следует носить с собой антигистаминные или гормональные лекарства, прописанные лечащим врачом.

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