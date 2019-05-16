Названы способы защититься от тополиного пуха и аллергии

Чтобы защититься от тополиного пуха, рекомендуется носить очки и делать полоскания носа морской водой. Об этом заявила заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской городской клинической больницы номер 52 Елена Бобрикова, передает РИА Новости.

По ее словам, очки защитят глаза от попадания пуха и пыльцы. Также Бобрикова порекомендовала в течение дня промывать слизистую носа солевыми растворами. Она отметила, что пух сразу выводится из организма чиханием, но такой аллерген, как пыльца, лучше удалять орошением слизистой морской водой.

Тополиный пух, в свою очередь, сам по себе не является аллергеном. Однако на его поверхности часто остается вызывающая аллергические реакции пыльца. Кроме того, пух способствует распространению этих аллергенов.

Бобрикова добавила, что для профилактики полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами с морской водой.

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