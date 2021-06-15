Названы препятствия для «озеленения» российской экономики

Международное рейтинговое агентство S&P в рамках проведенного исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру») назвало главные препятствия для «озеленения» российской экономики и ее перехода к углеродной нейтральности.

По мнению аналитиков, правительство до сих пор ставило недостаточно амбициозные цели по повышению экологичности российской экономики. В результате объемы выбросов углекислого газа российскими предприятиями снижаются медленнее, чем у основных торговых партнеров страны.

Помимо этого, энергетические компании по-прежнему предпочитают вырабатывать электроэнергию, используя в качестве сырья более дешевый, но менее экологичный газ.

Отмечается, что на ситуацию может повлиять внедрение в Евросоюзе трансграничного углеродного налога, намеченное на 2023 год. Его концепция, пока еще не согласованная участниками объединения, предполагает взимание налога с компаний, поставляющих товары в ЕС и производящих их в недостаточно экологичных условиях. Так, Брюссель собирается принудить страны за пределами ЕС инвестировать в повышение экологичности производства и уравнять конкурентоспособность их компаний с европейскими, уже несущими дополнительные затраты.

По мнению авторов, внедрение налога может ускорить принятие Москвой мер по повышению темпов декарбонизации, конечной целью которого должно стать достижение углеродной нейтральности.