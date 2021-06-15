Популярный рэпер установил на зубах бриллианты за 115 миллионов рублей

Популярный американский рэпер Остин Ричард Пост, известный как Post Malone, установил на зубах бриллианты за 115 миллионов рублей. Об этом сообщает Page Six.

В материале отмечается, что 25-летний исполнитель является фанатом модификаций внешности: в частности, на его тело нанесено почти 80 татуировок.

Известно, что артист обратился к известному стоматологу-ювелиру, доктору Томасу Коннелли (Thomas Connelly), чтобы тот изготовил для него грилзы из драгоценного камня.

Так, специалист опубликовал на своей странице в Instagram черно-белую фотографию рэпера, на которой он демонстрирует свою обновленную улыбку: на клыки звезды установили аксессуар стоимостью 1,6 миллиона долларов (почти 115 миллионов рублей).

«Виниры из натурального фарфора, обрамленные двумя бриллиантовыми 12-каратными клыками. Теперь Post Malone в буквальном смысле обладатель улыбки на миллион долларов!» — подписал Коннелли пост, который набрал почти семь тысяч лайков.

В августе 2020 года стало известно о бриллиантах за пять миллионов рублей на зубах Филиппа Киркорова в клипе «Ролекс». О подробностях роскошного гардероба певца рассказал стилист Арсен Айрапетов. По его словам, во время съемок на Киркорове был серебристый пиджак Balmain, который произведен всего в двух экземплярах. Помимо этого, артист появлялся в кадрах в одежде Louis Vuitton, а на его зубы были надеты бриллиантовые грилзы.