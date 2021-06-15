Семенович рассказала о «смешных» заработках группы «Блестящие»

Российская актриса и бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович рассказала о «смешных» заработках группы. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

«Несправедливость стала толчком к сольной карьере. Потому что вот есть рынок, есть коллективы, такие как "Блестящие", "Фабрика", Hi-Fi, "ВИА Гра", и во всех этих коллективах есть определенные ставки у каждого артиста. И они [ставки] очень были хорошие, то есть все зарабатывали проценты от гонорара. Все, кроме группы "Блестящие"», — вспомнила артистка.

Семенович заявила, что после прихода в проект три месяца работала бесплатно, а потом получала 50 долларов за выступление. При этом исполнительница отметила, что на пике популярности группа могла давать по девять концертов в день. Двойной гонорар она зарабатывала лишь в новогоднюю ночь.

По ее словам, она попыталась убедить продюсеров не платить солисткам «три копейки», а поднять зарплаты. Те отказались повышать сумму, в связи с чем она решила покинуть коллектив.

В прошлом году Семенович призналась в том, что выходила на сцену пьяной, будучи в составе группы «Блестящие». По словам артистки, участницам группы запрещали на ночь отключать мобильные телефоны. Однажды во время гастролей она пошла на свидание с мужчиной, с которым они сильно выпили. Когда Семенович была уже пьяной, ей позвонили и сказали срочно приезжать на выступление.