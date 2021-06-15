Женщина решила залезть на скалу и разбилась

Жительница Великобритании разбилась, карабкаясь по 45-метровой скале на пляже Мэн О'Вар на юго-западе королевства, сообщает BBC News.

По словам очевидцев, женщина решила залезть на скалу, но не удержалась и рухнула с высоты на острые камни. Свидетели утверждают также, что за несколько секунд до падения женщина кричала, что хочет спуститься, на что другие отдыхающие просили ее этого не делать.

На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, полиция и береговая охрана, а также две спасательные бригады и вертолет. Они подняли тело и констатировали гибель туристки.

Обстоятельства происшествия сейчас расследует полиция.