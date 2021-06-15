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В Подмосковье отменили школьные выпускные из-за коронавируса

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Власти Подмосковья приняли решение отменить общегородские школьные выпускные из-за ситуации с распространением коронавируса. Торжественные мероприятия будут проходить на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области передает РИА Новости.

Родители выпускников смогут присутствовать на празднике, но при условии соблюдения мер безопасности. Дату будут выбирать сами учебные заведения — 25 или 26 июня.

Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьев ужесточил коронавирусные ограничения из-за роста числа новых заражений. В частности, до 15 июля в регионе введен запрет на проведение массовых мероприятий.

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