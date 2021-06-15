Россия
 
Последние новости
На Украине заявили о «сигнале» России перед встречей Путина и Байдена
Россиян предложили штрафовать за использование шипованных шин летом
Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ
Россиянка рассказала об отдыхе в люксе в Твери за 30 тысяч рублей в сутки
Популярный в 2000-х оголяющий грудь топ вновь стал трендом
Байден решил вести отношения с Россией по принципу русской пословицы
Дава посоветовал Губерниеву «поучиться такту» после ситуации с Бузовой
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на «Северный поток-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, она продлится четыре дня. Об этом напоминает РБК.

В этом году праздничный день выпал на субботу, поэтому выходной день был перенесен на понедельник, 14 июня. Таким образом, на этой неделе россияне будут работать со вторника, 15 июня, по пятницу, 18 июня.

Ранее сообщалось, что россиян ждут долгие новогодние каникулы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам нерабочими днями сделают период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Также он отметил, что традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России началась короткая рабочая неделя
Минтруд заявил об отсутствии необходимости в дополнительных выходных
В Минтруде рассказали о возможности продления майских праздников
Россиянам назвали способ получить дополнительные выходные в мае