Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, она продлится четыре дня. Об этом напоминает РБК.

В этом году праздничный день выпал на субботу, поэтому выходной день был перенесен на понедельник, 14 июня. Таким образом, на этой неделе россияне будут работать со вторника, 15 июня, по пятницу, 18 июня.

Ранее сообщалось, что россиян ждут долгие новогодние каникулы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам нерабочими днями сделают период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Также он отметил, что традиционные выходные на майские праздники также ожидаются длинными.