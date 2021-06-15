Побывавший в пасти у кита ныряльщик рассказал об ощущениях

Побывавший в пасти у горбатого кита 56-летний ловец лобстеров Майкл Паккард (Michael Packard) рассказал о своих ощущениях пользователям сети. Его сын устроил с ним сессию вопросов и ответов на сайте Reddit.

Горбатый кит проглотил ловившего лобстеров в Атлантическом океане Паккарда в пятницу, 11 июня. Когда ныряльщик осознал, что произошло, он начал активно двигаться, и тогда кит открыл пасть и выпустил его.

В основном комментаторов интересовали подробности случившегося: что Майкл почувствовал при встрече с китом, каково было находиться в его пасти и как удалось оттуда выбраться. Один из них спросил : «На что это похоже, когда ты находишься внутри кита?». На это Паккард ответил: «Внутри кита полно воды. Вокруг себя я чувствовал сокращение его мышц — довольно странное и ни с чем не сравнимое ощущение». Ныряльщик признался, что был уверен, что умрет, а то, что кит его выплюнул, — чистое везение.

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Еще один комментатор написал: «А какой у кита язык: гладкий, как у собаки, или шершавый, как у кошки?». По словам Паккарда, возможности определить степень гладкости или шершавости языка кита у него не было, потому что на нем был гидрокостюм.

Другие пользователи в шутку интересовались, нашел ли мужчина лобстеров внутри кита и не расстроилось ли животное, когда Паккард его покинул. Ныряльщик сказал, что лобстеров не обнаружил, а кит, предположительно, немного огорчился.

Один из комментаторов попросил Майкла рассказать «самую сумасшедшую» историю о дайвинге. «Однажды во время погружения я случайно нашел труп пропавшего человека»,— признался Паккард.

Он также рассказал о реакции врачей, когда поступил в больницу после высвобождения из пасти кита. «Все врачи и медсестры пришли ко мне после того, как узнали, что я пережил. Одна медсестра даже попросила назвать выигрышные номера лотерейных билетов, раз я такой везучий», — написал Паккард. Американец добавил, что как-то уже побывал на волосок от смерти: ему посчастливилось выжить в авиакатастрофе.

По словам Паккарда, он был почти уверен, что умрет, и в пасти кита он думал о жене и детях.