Названа дата смерти Windows 10

Microsoft назвала дату окончания поддержки актуальной Windows. Об этом сообщает издание Thurrot.

Журналисты медиа обратили внимание на документ поддержки на сайте компании, касающийся Windows 10. В отредактированном файле содержится информация о том, что поддержка профессиональной и домашней версий операционной системы заканчивается 14 октября 2025 года. По словам авторов, данное сообщение можно считать подтверждением того, что смерть Windows 10 намечена на 2025 год.

Также был сделан вывод, что следующая версия ОС точно не получит название Windows 10: «По крайней мере, с точки зрения маркетинга». Предполагается, что новая операционная система будет называться Windows 11, Windows Sun Valley («Солнечная долина») или как-то иначе.

Данный случай — первый в своем роде, так как ранее Microsoft не раскрывала сроки окончания поддержки определенных версий ОС до выпуска нового поколения системы. Указанная дата соответствует десятилетнему циклу обновлений, который распространяется на предыдущие ОС от Microsoft. Поддержка Windows 10 началась 29 июля 2015 года.

Презентация нового поколения Windows намечена на 24 июня. Согласно сообщениям инсайдеров, очередная версия ОС получит название Windows 11.