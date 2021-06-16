Мать-одиночка покормила грудью младенца и была пристыжена свекровью

Мать-одиночка под ником aitabreadtboob рассказала, как бывшая свекровь пристыдила ее за кормление новорожденного ребенка грудью. История конфликта описана на Reddit.

Женщина рассказала, что у нее два ребенка: одному 18 месяцев, а другому всего три недели. Оба младенца питаются грудным молоком: старший ест по пять-шесть раз в день, младший — каждые два-три часа, а иногда чаще.

«По сути, моя грудь больше не является моей собственностью. Поэтому носить что-то, что затрудняет ее немедленное извлечение, не вариант», — описала ситуацию героиня истории.

Однажды один из ее детей заболел, из-за чего женщина сильно устала. Когда она в очередной раз кормила младенца, в дверь ее квартиры позвонили. Авторша поста ждала свою подругу, поэтому не посмотрела в глазок и открыла дверь. Но на пороге стояли бывшая свекровь и невестка. Увидев, что женщина кормит ребенка грудью, одна из них ахнула и отвернулась, а другая выразила крайнее недовольство. В этот момент ребенок заплакал, и родственники бывшего мужа увидели голую грудь рассказчицы.

Мать-одиночка уточнила, что обычно не кормит детей грудью на глазах у посторонних, но в данном случае не могла ничего сделать, тем более что незваные гости находились в ее квартире.

«Когда бывшая свекровь закончила свои дела, я надеялась, что она просто уйдет. Но позже она сказала ужасную вещь: "Неудивительно, что бывший бросил тебя, когда ты так распутничаешь. Кто угодно мог быть в дверях, а ты болтаешь своими сиськами"», — поделилась авторша поста.

Героиня истории моментально разрыдалась, но ситуацию спасла ее подруга, которая уложила ребенка спать и выпроводила родственников бывшего мужа из квартиры. Но на этом кошмар для матери-одиночки не закончился: свекровь написала ей еще несколько оскорбительных сообщений.

«Я начинаю по-настоящему сомневаться в себе, поэтому моя подруга предложила написать эту историю на Reddit… Если вы будете на моей стороне, я планирую показать эти комментарии своему бывшему и его семье», — написала авторша поста.

Комментаторы поддержали мать-одиночку и встали на ее сторону. Некоторые отметили, что сообщение aitabreadtboob «пропитано усталостью». Они посетовали на то, что бывшая свекровь не помогает женщине справляться с проблемами, а только обвиняет ее без повода.