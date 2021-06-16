Российские госкомпании обяжут отдавать не менее половины прибыли

С 1 июля российские государственные компании будут выплачивать дивиденды на основании нового единого подхода, направляя на эти цели не менее половины скорректированной чистой прибыли, говорится в сообщении правительства. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно разъяснениям кабмина, правила предполагают сразу несколько нововведений. Во-первых, для всех госкомпаний будет принят единый норматив отчислений, а во-вторых, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками.

Речь идет, к примеру, о тех статьях отчетности, которые связаны с разницами в курсах валют или переоценкой активов. Ранее эти статьи учитывались при подсчете прибыли, но этот поход все реже встречается в мировой практике, и потому от него решено отказаться, отмечается в сообщении правительства.

Дивиденды по акциям в федеральной собственности идут в федеральный бюджет. Новый подход к расчету выплат нацелен в том числе на то, чтобы сделать более прогнозируемыми поступления в казну.

Из распоряжения Мишустина следует, что направить на дивиденды менее 50 процентов прибыли смогут предприятия оборонно-промышленного комплекса при наличии соответствующего обоснования и в соответствии с актами правительства, которые предусматривают уменьшение прибыли на сумму подтвержденных расходов на инвестиции.

Подписанный Мишустиным документ вносит изменение в распоряжение правительства от мая 2006 года. Согласно действующим положениям, минимальная направляемая на дивиденды сумма должна составлять не менее 25 процентов чистой прибыли, если иное не предусматривают правительственные акты.

В мае премьер заявил о готовности ввести дополнительные налоги для «жадных» компаний, чтобы предприятия больше отдавали в государственный бюджет. Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов позднее согласился, что компаниям нужно делиться прибылью и направлять доходы на важные для страны проекты.