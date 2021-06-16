Задержание спецназом вымогателей из числа российских военных попало на видео

В Еврейской автономной области бойцы спецназа задержали участников преступной группы, которая занималась вымогательством. Оперативное видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видны силовики, которые задерживают подозреваемого, кладут его на землю и надевают наручники.

По данным телеканала, в этническую преступную группировку входили 10 участников, среди которых были контрактники и солдаты срочной службы из Биробиджанского гарнизона. Все они выходцы с Северного Кавказа. Группировка занималась вымогательством денег у военнослужащих и гражданских лиц.

Также задержанных подозревают в причастности к разбойному нападению на местного коммерсанта и нападению на полицейского.

В результате обысков у участников группировки изъяты два прицела к снайперской винтовке Драгунова, бронежилеты, три гладкоствольных ружья, не имеющих разрешения, патроны. Также найдены чужие банковские карты, религиозная литература, предположительно, экстремистского содержания.