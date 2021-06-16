Зеленский заявил о постоянной нехватке поддержки Франции и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республике постоянно не хватает поддержки со стороны Германии и Франции, несмотря на значительную помощь, уже предоставленную правительствами этих стран. Об этом стало известно из интервью политика агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на его официальном сайте.
По словам главы государства, такую позицию Киева можно воспринимать как наглость, однако Париж и Берлин «должны сами понимать, что это не только благо для Украины — это безопасность и благо для их стран». Он пояснил, что Украина в перспективе может стать «мощной страной», способной существенно укрепить состав Евросоюза после выхода Великобритании.
На замечание журналиста, что в словах Зеленского чувствуется «обида на Запад», он отреагировал фразой: «Это не мое впечатление». Президент пояснил, что такое настроение сложилось не только в украинском обществе, но и на Западе, и поблагодарил СМИ за привлечение внимания к проблемам республики.
«Журналисты — это реальная действенная мощная власть мирового масштаба. Я думаю, что они просто не дадут (лидерам стран Запада) полностью ослабить свои позиции», — отметил украинский лидер.
Ранее Зеленский заверил, что если западные державы прекратят поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». Тем не менее, по его словам, в таком сценарии «нет ничего хорошего».