В Нидерландах создадут биржу топлива будущего

Национальная газовая компания Нидерландов Gasunie собралась создать биржу по торговле водородом. Проект получил название HyXchange, в настоящее время совместно с администрациями портов страны и участниками рынка прорабатывается его концепция, сообщает «Интерфакс».
Авторы инициативы ожидают, что биржа послужит делу развития рынка и позволит ускорить массовое использование топлива будущего, которым считается водород.
Предварительное исследование вопроса провел бывший директор Энергетической биржи Нидерландов Берт ден Ауден. По его мнению, вначале необходимо решить проблему сертификации, запустить спотовый рынок (в самом начале — имитационный), создать индекс цен, механизмы для балансировки физических объёмов и хранения водорода.
В концепции подразумевается, что весь водород, независимо от способа получения, будет транспортироваться в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Проблема различной экологичности будут решать за счёт сертификации. В индексе цен хотят учитывать метод производства и степень сокращения выбросов углекислого газа.
Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что Россия сможет сохранить за собой статус великой энергодержавы за счет экспорта водорода. Он подчеркнул, что у страны есть фантастическое преимущество в виде газотранспортной системы, с помощью которой можно поставлять новое топливо в Европу.