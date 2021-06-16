В Нидерландах создадут биржу топлива будущего

Национальная газовая компания Нидерландов Gasunie собралась создать биржу по торговле водородом. Проект получил название HyXchange, в настоящее время совместно с администрациями портов страны и участниками рынка прорабатывается его концепция, сообщает «Интерфакс».

Авторы инициативы ожидают, что биржа послужит делу развития рынка и позволит ускорить массовое использование топлива будущего, которым считается водород.

Материалы по теме Водородная бомба Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

Предварительное исследование вопроса провел бывший директор Энергетической биржи Нидерландов Берт ден Ауден. По его мнению, вначале необходимо решить проблему сертификации, запустить спотовый рынок (в самом начале — имитационный), создать индекс цен, механизмы для балансировки физических объёмов и хранения водорода.

В концепции подразумевается, что весь водород, независимо от способа получения, будет транспортироваться в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Проблема различной экологичности будут решать за счёт сертификации. В индексе цен хотят учитывать метод производства и степень сокращения выбросов углекислого газа.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что Россия сможет сохранить за собой статус великой энергодержавы за счет экспорта водорода. Он подчеркнул, что у страны есть фантастическое преимущество в виде газотранспортной системы, с помощью которой можно поставлять новое топливо в Европу.