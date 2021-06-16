Журналисты заметили скрытое послание на встрече Путина с Байденом

Во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве журналисты заметили за спиной американского лидера скрытое послание. Фотографии появились в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Переговоры проходили в библиотеке виллы Ла-Гранж, лидеры двух стран сидели перед книжными полками. Сотрудники СМИ разглядели со стороны Байдена составленную из книг надпись «I lie» (Я лгу).

Саммит российского и американского президентов прошел в среду, 16 июня. Переговоры в узком составе должны были продлиться приблизительно 1 час 15 минут, однако беседа глав государств продолжалась почти два часа, после чего стороны приступили к расширенной части. В общем встреча продлилась около трех с половиной часов, при этом ожидалось, что переговоры будут длиться около пяти часов. После них лидеры проведут раздельные пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.