Путин прилетел в Женеву в сопровождении истребителей

Борт президента России Владимира Путина в небе над Женевой сопровождали истребители швейцарских ВВС. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера утвердительно ответил на вопрос журналистов, сопровождали ли борт №1 военные самолеты.

Ранее корреспондент «Ленты.ру» сообщил о начале встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Путин поблагодарил Байдена за предложение встретиться в Женеве. «Знаю, что у вас длинная поездка, много работы», — подчеркнул он. Байден ответил, что любая личная встреча полезна.

Планируется, что в ходе саммита, проходящего в имении Ла-Гранж, стороны обсудят двусторонние отношения, международную повестку, вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов, а также сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

Как ожидается, встреча продолжится около пяти часов. После переговоров лидеры проведут раздельные пресс-конференции.