Россиянам объяснили причину высокой стоимости отдыха на черноморских курортах

Россиянам объяснили, почему отдых на черноморских курортах выйдет дороже, чем поездка на Мальдивы. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению генерального директора туроператорской компании Space Travel Артура Мурадяна, на разрешенных для путешествий направлениях турбизнесу «катастрофически» не хватает объемов. Причиной высокой стоимости стало недостаточное количество рейсов в другие страны. Например, цены на перелет в обе стороны по маршруту Москва — Афины начинаются от 100 тысяч рублей на одного пассажира.

Он также отметил, что из-за перегруженности отечественных курортов заграничные поездки в некоторых случаях будут выгоднее. Так, за тур в Анапу на одного можно заплатить до 270 тысяч рублей, а за путевку на Мальдивы с размещением в бюджетной гостинице — в районе 250 тысяч рублей.

Специалист также указал на дефицит пятизвездочных и четырехзвездочных отелей на российском юге, которые пользуются большим спросом.

Ранее в июне российские туроператоры направили главе федерального штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой ослабить ограничения на зарубежные поездки. Представители турбизнеса объяснили это нехваткой мест в Сочи.