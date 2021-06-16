ФСБ задержала подставного офицера спецслужб при получении 10 миллионов рублей

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, представляясь офицером спецслужб, получил 10 миллионов рублей от местного бизнесмена. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, его фигурантами стали организатор преступной схемы и его сообщник, выступивший в качестве посредника.

По данным спецслужб, аферист, назвавшийся сотрудником отдела собственной безопасности Приморского управления ФСБ, убедил бизнесмена, что может помочь ему с возвращением долга, взятого жителем Уссурийска. Лжечекист за 10 миллионов рублей пообещал жертве аферы, что возбудит уголовное дело против должника с целью вынудить его вернуть деньги. Его задержали с поличным.