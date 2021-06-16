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В России опровергли информацию о нарушении воздушных границ Эстонии

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские власти опровергли обвинения Эстонии в нарушении самолетами СУ-35 воздушных границ страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

В министерстве заявили, что два самолета Су-35 военно-космических сил России (ВКС) выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря по строго установленному маршруту. «15 июня 2021 года два самолета Су-35 ВКС России выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолеты от маршрута не отклонялись, что подтверждается данными объективного контроля», — отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что все полеты ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее Эстония выступила с обвинениями, что российские самолеты без разрешения вошли в воздушное пространство страны, где провели менее минуты.

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