Стриптизер разделся в телеэфире и удивил ведущих

Гость британской передачи This Morning («Этим утром») стриптизер и фитнес-тренер Зак Смит (Zac Smith) захотел продемонстрировать свое тело и разделся в телеэфире. Его поведение удивило ведущих Холли Уиллоуби (Holly Willoughby) и Филиппа Шофилда (Phillip Schofield). Об этом сообщает The Sun.

Смит общался с ведущими передачи, однако неожиданно прервал интервью и сообщил, что ему срочно нужно продемонстрировать свой пресс. Мужчина объяснил необходимость показать свое тело тем, что из-за самоизоляции был лишен возможности делать это.

Стриптизер снял рубашку, показал пресс и сделал сальто назад, чем крайне удивил ведущих программы: когда он исполнял трюк Уиллоби от изумления прикрыла рот рукой. Шофилд же похвалил физическую форму Смита и отметил, что за время самоизоляции он, в отличие от многих других людей, не набрал лишних килограммов.

В ответ на это тренер пожаловался на то, как пандемия повлияла на его жизнь. «Что действительно печально, так это то, что некоторым из нас пришлось продать свои автомобили, вернуться к родителям и лишиться возможности кормить наши семьи». Стриптизер также добавил, что очень страдает из-за отсутствия выступлений. По словам Смита, работа настолько важна для него, что в ее отсутствие он чувствует себя так, будто утратил часть собственной идентичности.