Продюсер драмы про теракт в мечетях уволилась из-за критики со стороны мусульман

Продюсер фильма «Они — это мы» Филиппа Кэмпбелл уволилась из-за критики со стороны мусульман. Об этом сообщает Variety.

Драма посвящена теракту в мечетях Новой Зеландии: в марте 2019 года в Крайстчерче произошло два последовательных нападения, в результате которых 51 человек погиб, еще 40 были ранены. Нападавшего австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению.

Последователей ислама возмутила картина. Мусульманский писатель и правозащитник Гюлед Майре указал на то, что общество еще не успело пережить недавние события, а также заявил, что центральной героиней истории стала новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн, а не жертвы теракта. Национальная исламская молодежная ассоциация создала петицию с требованием бойкотировать ленту. В обращении говорится, что мусульмане присутствуют в фильме «символически», в то время как основной фокус сделан на «белой спасительнице».

Филиппа Кэмпбелл сказала, что не хочет участвовать в проекте, который вызывает столь негативную реакцию общественности. Она согласилась, что события 15 марта 2019 года еще слишком свежи, чтобы заниматься их экранизацией.

Ранее в июне стало известно, что британо-пакистанский актер и музыкант Риз Ахмед создал фонд по борьбе с «токсичным изображением» мусульман в кино. Артист намерен выплачивать начинающим мусульманским авторам стипендии в размере 25 тысяч долларов. Кандидатов будет отбирать специальный совет, в который среди прочих войдут актер Махершала Али и комик Рами Юссеф.

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