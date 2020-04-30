Критиковавший мусульман датско-палестинский поэт умер в 24 года

Датский поэт с палестинскими корням Яхья Хасан умер в 24 года. Об этом сообщает таблоид B.T. в четверг, 30 апреля.

Уточняется, что его тело было обнаружено в квартире. В полиции заявили, что нет никаких оснований полагать, что смерть стала результатом преступного деяния.

Критиковавший мусульман Хасан прославился в 2013 году, когда издательство Gyldendal напечатало сборник его стихов. Он был продан тиражом 100 тысяч экземпляров. В своих произведениях поэт критиковал иммигрантов Дании, их религиозные взгляды, криминальное поведение и нежелание ассимилироваться в стране. Его книга вызвала протест среди датских мусульман.

В 2013 году на Хасана напали. Во время инцидента, произошедшего в Копенгагене, 24-летний палестинец несколько раз ударил поэта в голову, называя его неверным. Впоследствии из-за постоянных угроз со стороны радикально настроенных Хасан находился под наблюдением датского агентства безопасности и разведки.