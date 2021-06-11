Актер из «Венома» создал фонд по борьбе с «токсичным изображением» мусульман

Британо-пакистанский актер и музыкант Риз Ахмед создал фонд по борьбе с «токсичным изображением» мусульман в кино. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном на его официальном YouTube-аккаунте.

Артист из фильма «Веном», ставший первым мусульманином, номинированным на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», заявил, что проблему изображения представителей этой религии нельзя игнорировать. «Прогресс, которого достигли некоторые из нас, не является полноценной картиной. Большая часть мусульман на экране либо отсутствует, либо закрепляется в токсичных и стереотипных изображениях», — сказал Ахмед.

Обсуждая проблему исламофобии, он вспомнил, как сталкивался с унизительными допросами в аэропортах. Актер также раскритиковал проекты «Снайпер», «Повелитель бури» и «Операция "Арго"». По его мнению, эти ленты являются расистскими и демонизируют мусульман.

Продюсерская компания Риза Ахмеда Left Handed Films провела исследование о репрезентации мусульман в популярных фильмах. Оказалось, что последователям ислама принадлежит лишь два процента ролей из 200 изученных проектов. Теперь артист намерен выплачивать начинающим мусульманским авторам стипендии в размере 25 тысяч долларов. Кандидатов будет отбирать специальный совет, в который среди прочих войдут актер Махершала Али и комик Рами Юссеф.

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