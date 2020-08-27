Расстрелявшего мечети австралийца приговорили к пожизненному заключению

Суд в Новой Зеландии приговорил австралийца Брентона Тарранта, расстрелявшего мечети в городе Крайстчерч, к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает издание NZ Herald.

Отмечается, что пожизненный приговор без права на досрочное освобождение был вынесен впервые в истории Новой Зеландии.

В последний день разбирательства в суде Таррант отказался выступать. Сначала он признал себя виновным в убийстве, покушении на убийство и терроризме. Кроме того, он принял решение отказаться от услуг адвокатов, решив защищать себя. Однако затем 29-летний австралиец сказал судье, что он отказывается говорить что-то еще в предназначенное для этого время.

15 марта 2019 года Таррант с автоматическим оружием напал на две мечети в Крайстчерче. Тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Австралиец транслировал происходящее в интернете и за день до бойни опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена»: в нем он утверждает, что мировые лидеры хотят добиться деградации и исчезновения белых людей.