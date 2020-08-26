Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации
Самая красивая женщина в мире раскрыла детали своего серьезного заболевания
Кремль не нашел причин для ссоры с Западом из-за Навального
Отец устроившего бойню российского солдата оценил слова об искоренении дедовщины
Медведев признал европейские идеи угрозой для экономики России
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Предсказаны необратимые последствия для Крыма из-за наплыва россиян
Раскрыта тайна человеческого мозга
Песков прокомментировал выкуп Пригожиным долга Навального и ФБК
Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии
Новости партнеров

Расстрелявший мечеть австралиец отказался говорить в суде

Перейти в «Мою Ленту»
Брентон Таррант
Брентон Таррант
Фото: John Kirk-Anderson / AP

Австралиец Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, отказался выступать в последний день разбирательства в суде. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Таррант сначала признал себя виновным в убийстве, покушении на убийство и терроризме. Кроме того, он принял решение отказаться от услуг адвокатов, решив защищать себя. Однако затем 29-летний австралиец сказал судье, что он отказывается говорить что-то еще в предназначенное для этого время.

Известно, что вместо этого от лица Тарранта сделает очень короткое заявление назначенный государством адвокат. Сообщается, что террористу грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Суд на Таррантом начался 24 августа, приговор ожидается уже 27 числа.

15 марта 2019 года Таррант с автоматическим оружием напал на две мечети в Крайстчерче. Тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Таррант транслировал происходящее в интернете и за день до бойни опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена»: в нем он утверждает, что мировые лидеры хотят добиться деградации и исчезновения белых людей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новозеландский стрелок отказался признать вину
Названо неожиданное последствие расстрела мечети в Новой Зеландии
Расстрелявший мечеть австралиец рассказал о любви к России
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»

Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
15:26Сегодня

Стало известно о рисках распространения чумы в Китае

15:14Сегодня

Эрдоган призвал не испытывать терпение Турции

15:08Сегодня

Британские таможенники нашли крупный груз кокаина в ящиках с бататами

Мир00:0124 августа

Взрывная волна

Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
14:55Сегодня

Японские мошенники прикинулись пострадавшими от коронавируса и попались полиции

14:37Сегодня

«Жесткий прессинг» военных США под российским вертолетом в Сирии попал на видео

14:15Сегодня

Польша захотела упростить въезд белорусам вопреки опасности коронавируса

Мир00:0217 августа

«На волоске от срыва»

Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
13:52Сегодня

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

13:50Сегодня

В Берлине запретили митинговать против карантина из-за карантина

13:48Сегодня

Борис Джонсон прокомментировал произошедшее с Навальным

Россия
Отец устроившего бойню российского солдата оценил слова об искоренении дедовщины
Цена обмана
О необходимости сурового наказания за фальсификации на выборах
Кремль не нашел причин для ссоры с Западом из-за Навального
В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу после вакцинации
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
Пандемия COVID-19 ускорила развитие телемедицины в России
«На втором этаже разрешалось курить»
 
Все материалы
Мир
США пообещали создать ракеты для «сдерживания агрессии» России
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Клинтон назвала Байдену способ выиграть выборы
В Пекине не осталось зараженных коронавирусом
Взрывная волна
Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
В США назвали главное опасение из-за победы Байдена
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
Все материалы
Бывший СССР
Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Колесникову вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Алексиевич заявила о нежелании оппозиции устраивать переворот в Белоруссии
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Все материалы
Экономика
Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами
Россия создаст специальную компанию для «Силы Сибири-2»
Сбербанк представил образовательный кредит под три процента
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
«Роснефть» наградили за разработку уникального биопрепарата
Вкладываясь в будущее
Компания «Еламед» отмечает 40 лет лидерства на рынке медицинских приборов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»
В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика
«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
«Барселона» объявила цену Месси
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
В РФС отреагировали на угрозы российского клуба сняться с чемпионата
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Все материалы
Культура
Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали из-за расизма
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Афганская актриса и правозащитница получила огнестрельное ранение в Кабуле
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
У 73-летнего Стивена Спилберга умер 103-летний отец
Евгений Осин и Борис Ельцин, 1996 годПоп против коммунистов
Лолита, танцы Ельцина и Алибасов в Чечне: как развлекалась Россия в год безумных выборов президента
Максакова сдала ДНК-тест на установление родства со Сталиным
Все материалы
Интернет и СМИ
Слухи о проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова прокомментировали
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Стали известны самые высокооплачиваемые российские блогеры
«Это исторический момент»
Россия готова к внедрению интернета нового поколения. Как он изменит жизнь людей?
Российский телеэксперт вызвался противостоять «ЛГБТ-инструкторам НАТО»
«Он не был похож на убийцу»
Журналист-маньяк сумел стать всенародным героем. В свободное от работы время он душил проституток
Okko Спорт запустил сервис Okko Спорт Pubs
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Женщина погибла в зубах медведя во время телефонного разговора с отцом
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Женщина отступила от многолетнего правила и стала мультимиллионершей
Бывшая работница «Макдоналдса» назвала способ получить самый свежий заказ
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Мужчина за полгода похудел на 34 килограмма и поделился секретом успеха
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Все материалы
Представлен самый быстрый и мощный британский кроссовер
Летающие автомобили: от идеи до воплощения
Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело
Электрический болид с моторами Tesla дважды установил рекорд скорости
Pinzgauer: автомобиль, который может все
Экстремальный австрийский вездеход с грозной угловатой внешностью и гениальной конструкцией
Владельцы Hyundai Palisade массово жалуются на запах старых носков в салоне
Десять очень странных пикапов
Шестиколёсный «Гелик», грузовой BMW M3 и другие неочевидные способы возить картошку
Land Rover Discovery Sport получил новые двигатели и мультимедиа
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Шесть миллионов мальков сибирского осетра выпустят в водоемы Югры
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Бурятия получит дополнительные 400 миллионов рублей на нацпроект «Культура»
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
В Омской области создадут центр компетенций
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
В Калмыкии появятся медцентры для сельских жителей
Все материалы