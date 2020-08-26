Расстрелявший мечеть австралиец отказался говорить в суде

Австралиец Брентон Таррант, расстрелявший мечети в новозеландском городе Крайстчерч, отказался выступать в последний день разбирательства в суде. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Таррант сначала признал себя виновным в убийстве, покушении на убийство и терроризме. Кроме того, он принял решение отказаться от услуг адвокатов, решив защищать себя. Однако затем 29-летний австралиец сказал судье, что он отказывается говорить что-то еще в предназначенное для этого время.

Известно, что вместо этого от лица Тарранта сделает очень короткое заявление назначенный государством адвокат. Сообщается, что террористу грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Суд на Таррантом начался 24 августа, приговор ожидается уже 27 числа.

15 марта 2019 года Таррант с автоматическим оружием напал на две мечети в Крайстчерче. Тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Таррант транслировал происходящее в интернете и за день до бойни опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена»: в нем он утверждает, что мировые лидеры хотят добиться деградации и исчезновения белых людей.