Дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал свое выдвижение в Госдуму

Художественный руководитель Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный прокомментировал свое выдвижение на выборы в Государственную думу от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом в среду, 16 июня, сообщает Znak.

По его словам, «реальная причина» участия в выборах — «нормальный, здоровый патриотизм». «Если хочешь, чтобы было хорошо, нужно это делать самому», — отметил Аскольд Запашный.

Дрессировщик также добавил, что он «сторонник того, чтобы работу депутата воспринимали как возможность привнести лепту в укрепление страны».

Также он прокомментировал свое решение пойти на выборы от «Справедливой России — За Правду», а не от «Единой России», которую поддерживал ранее. По словам Запашного, он никогда не состоял ни в какой партии.

«Я поддерживал и продолжаю поддерживать «Единую Россию» и любые хорошие начинания. Дело же не в партии, а в том, что я принципе хочу от этой работы», — сказал Запашный, добавив, что вступать в «Справедливую Россию — За Правду» пока не собирается.

Ранее два источника в партии «Справедливая Россия — За правду» рассказали, что Запашный планирует выдвигаться от политической силы на выборы в нижнюю палату парламента по одномандатному округу в Удмуртии.

Ожидается, что об участии Запашного в избирательной кампании объявят на учредительной конференции общественного объединения «Новая Евразия», которая запланирована на 18 июня в Тюмени.