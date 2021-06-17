Избиение россиянки в ковидном отделении под крики «Перешибу!» попало на видео

На Сахалине пациентку ковидного отделения избили под крики «Перешибу!» из-за того, что она снимала видео об условиях в больнице. Кадры опубликовал YouTube-канал As Tv.

На кадрах видно, как женщину бьет другая пациентка. Судя по всему, она была недовольна тем, что ее снимают. Со словами «перешибу как соплю» пациентка ударила снимающую видеоролик. В это время, по словам потерпевшей, медики смеялись над сложившейся ситуацией.

Как пишет агентство Regnum, пациентка снимала видео о плохих условиях в Долинской больнице. Там, по ее словам, на все отделение один туалет, отсутствует дезинфицирующая лампа, нет холодильника и чайника.

«Это Долинская больница. Напиши сейчас в приемную Лимаренко (губернатор Сахалинской области) и облздрава — пускай он придет и наведет порядок в своём отделении», — говорит пациентка.

Дочь пострадавшей обратилась в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе врачи республиканской больницы во время операции чинили светильник над пациентом шваброй. Их действия сняли на видео. На кадрах видно, что один из медиков держит светильник двумя руками, пока второй пытается вернуть его на место при помощи швабры. Все это время на операционном столе лежит пациент.