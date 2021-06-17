Тысячи мигрантов оказались в канадских тюрьмах вместе с преступниками

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch раскритиковали канадскую иммиграционную систему, в рамках которой нелегальных мигрантов бессрочно содержат в специальных иммиграционных центрах, а иногда — и вместе с преступниками. Соответствующий отчет был опубликован в четверг, 17 июня.

«У многих людей развились проблемы с психическим здоровьем. (...) Это — то место, где вам нужно быть очень сильным, чтобы не лишиться разума и остаться тем, кем вы являетесь. (...) Когда я собирал все воедино — всю тяжесть [той ситуации] и тот факт, что я оказался далеко от жены и детей — было очень тяжело. Я просто молился», — рассказал Чарльз, дважды оказавшийся в провинциальных тюрьмах в 2015 и 2020 годах.

Авторы отчета указали, что вопреки закрепившейся за Канадой репутацией гостеприимного государства, страна каждый год сажает в тюрьмы тысячи людей по причинам, связанным с иммиграцией. В числе таких людей оказываются и те, кто пытается укрыться от преследований, и те, кто просто ищет лучшую жизнь, и даже те, кто проживали в этой стране с детства. По их словам, задержанные иммигранты содержатся в суровых условиях, и зачастую без установленной даты освобождения.

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Согласно данным Канадского агентства пограничных служб (Canada Border Services Agency, CBSA), число задержанных упомянутой категории увеличивалось в период с 2016 по 2020 год, пока не поднялось до пикового значения в период с 2019-2020, достигнув 8825 человек.

На фоне пандемии COVID-19 канадские власти освободили беспрецедентное количество иммигрантов, однако условия содержания оставшихся под стражей стали еще суровее. Так, некоторым из них жестко ограничили доступ к телефонам и душевым. Из-за сложившейся ситуации, в течение первого года пандемии находившиеся в иммиграционном центре в районе Монреаля трижды объявляли голодовку.

Правозащитники отмечают, что CBSA, обладающее широким спектром полномочий (среди прочего, сотрудникам данного органа разрешено арестовывать, обыскивать и задерживать), никак не контролируется обществом. По их данным, адвокаты, специалисты в области психического здоровья, бывшие задержанные иммигранты и законные представители, а также оказывающие помощь мигрантам граждане неоднократно жалуются на жестокое обращение с иммигрантами со стороны CBSA.

В соответствии с опубликованными данными, в период с 2016 по 2020 год примерно две трети задержанных иммигрантов находились в центрах временного содержания, которые напоминают тюрьмы среднего уровня безопасности. Кроме того, в тот же период власти помещали в провинциальные тюрьмы иммигрантов, где они находились вместе с лицами, обвиненными в совершении уголовных преступлений, ожидающими судебных разбирательств, а также с осужденными, отбывающими уголовное наказание сроком до двух лет. При этом многие из таких тюрем являлись объектами строгого режима. Также есть данные о том, что наименьшее число иммигрантов содержалось в других учреждениях, в том числе и полицейских участках.

При этом на фоне вспышки коронавирусной инфекции около половины иммигрантов оказались в таких тюрьмах.

И хотя иммигранты не отбывают уголовное наказание, как осужденные заключенные, утверждается, что обращаются с ними не лучше: они также носят наручники, подвергаются обыску, могут находиться в одиночной камере, с жестким распорядком и постоянным наблюдением, с ограниченным доступом к внешнему миру. Подчеркивается, что в тюрьмах им может угрожать насилие.

Human Rights Watch и Amnesty International настаивают на том, что такая система обращения с иммигрантами приводит к разрушительным для психического здоровья последствиям.