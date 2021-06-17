Ученые раскрыли причину «великого потускнения» Бетельгейзе

Астрономы заявили о раскрытии тайны великого потускнения одной из самых больших и ярких звезд, произошедшего чуть более года назад. Об этом сообщает BBC News.

Бетельгейзе — красный сверхгигант в созвездии Ориона, располагающийся на расстоянии около 550 световых лет от Земли. Это полурегулярная переменная звезда в 15-20 раз массивнее Солнца, яркость которой меняется. Однако в конце 2019–начале 2020 годов Бетельгейзе резко потускнела, чем заставила многих экспертов предположить, что она вот-вот взорвется.

Другие ученые высказали мнение, что причиной стало мощное облако из пыли. Новые исследования подтвердили эту гипотезу. Как выяснила команда во главе с Мигелем Монтаргесом (Miguel Montargеs), пылевая завеса появилась в результате падения температуры на звездной поверхности Бетельгейзе. В результате выброшенный газ преобразовался в пыль, а со стороны Земли прохладный участок выглядел более темным. Ученые также выразили мнение, что Бетельгейзе — относительно молодой красный сверхгигант, и, вероятно, до его взрыва достаточно много времени.

Ранее ученые раскрыли, почему красный гипергигант VY Canis Majoris в созвездии Большого Пса периодически затухает. По мнению ученых, в нем происходят масштабные выбросы газов, которые образуют пылевое облако. Оно, в свою очередь, заслоняет диск звезды и поглощает часть света. Из-за больших размеров звезды периоды затемнения могут длиться годами.