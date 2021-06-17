Армения отказалась от коньяка

Армянские производители с 2043 года откажутся от использования слова «коньяк». Они ищут новое название, чтобы не потерять рынки. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян.

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Это происходит в рамках соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Страна больше не будет использовать слово «коньяк» при экспорте продукции, поскольку этим термином можно называть только напитки, произведенные во французском департаменте Шаранта (там находится город Коньяк).

Также с 2032 года использование названия «коньяк» будет запрещено и для внутреннего рынка Армении. ЕС выделит республике финансовую помощь в размере трех миллионов евро. Григорян опасается, что недобросовестные продавцы будут и дальше использовать этот бренд.

Программа ЕС предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг. Она финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. За последние три года объем экспорта армянского коньяка составил около 0,5 миллиарда долларов, из них около 79 процентов — в Россию.