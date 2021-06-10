Европа предложила Армении миллионы евро за отказ от коньяка

ЕС предложила Армении выкупить право на использование наименования «коньяк». Финансовое соглашение предусматривает предоставление Еревану трех миллионов евро, пишет РИА Новости.

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Правительство Армении уже одобрило соглашение с Европой. Его цель — содействовать плавному и эффективному отказу от использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках.

Программа ЕС предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг. Она финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.

Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» захотели более чем вдвое снизить объем продаж алкоголя к 2030 году. Проект предлагает к 2024 году снизить объем продаж алкогольной продукции до 12 миллиардов литров, к 2027 году — до 9 миллиардов литров, к 2030-му — до 7 миллиардов литров.

Кроме того, специалисты призывают в два раза снизить потребление населением табачной продукции — с 300 до 150 миллиардов штук. По данным авторов исследования, более 85 процентов трудоспособных россиян употребляют алкоголь.