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МИД России осудил законопроект о коренных народах Украины

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России осудили законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах. Об этом сообщается в комментарии представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат заявила, что законопроект нарушает множество международных договоров в области прав человека. Среди них она назвала Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и рамочную Конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.

По словам Захаровой, документ «ставит в дискриминационное положение» миллионы русских, белорусов, молдован и представителей других народов, которые проживают на территории Украины на протяжении многих лет.

В законопроекте, внесенном Зеленским, сказано, что коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские не подпадают под это определение. Президент России Владимир Путин раскритиковал законопроект.

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