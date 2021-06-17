Коробку с живой новорожденной девочкой нашли посреди реки

Лодочник в индийском городе Гхазипур, штат Уттар-Прадеш, нашел в реке Ганг деревянную коробку с живой новорожденной девочкой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 14 июня, лодочник Гуллу Чаундхари (Gullu Chaundhary) обратил внимание на плывущую по реке коробку после того, как услышал детский плач. Внутри нее он обнаружил девочку, которой на вид было меньше месяца. Ребенок был завернут в красный шарф.

Младенца доставили в больницу, где врачи обследовали его. Оказалось, что девочка здорова. После выписки из больницы ребенка отдадут в приют.

Следователи не озвучили возможных мотивов, но Индия лидирует в мире по количеству женских детоубийств. Девочек считают финансовой обузой, особенно в бедных семьях, где возможности для работы и образования ограничены.

В полиции сообщили, что в коробке с ребенком лежала карточка с гороскопом, в которой была указана дата рождения девочки. Ребенка назвали Ганга, в честь реки. Местные власти заявили, что оплатят расходы на уход за ребенком.

В награду за спасение младенца Чаундхари получит дом и другие государственные привилегии. Мужчина рассказал, что был единственным, кто бросился спасать ребенка, хотя многие из тех, кто находился на берегу, тоже слышали крики девочки.

Ранее сообщалось, что полиция Амстердама обнаружила живого младенца в мусоросборнике в районе Зёйдост. Ребенка сразу же госпитализировали для проверки здоровья.