Интернет и СМИ
 
Последние новости
Власти Петербурга ужесточили коронавирусные ограничения
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
Названа главная задача России и США после саммита в Женеве
Литва задумалась о строительстве забора на границе с Белоруссией
В Крыму выпало полторы месячной нормы осадков из-за мощных ливней
В США начали собирать донаты на строительство стены с Мексикой
Bentley въехал в трамвай в центре Москвы 
Победившая рак актриса назвала «странный» симптом смертельной болезни
Российским компаниям предрекли проблемы во всем мире
Крупный производитель рыбных консервов пожаловался на массовую подделку сайры
Новости партнеров
Прослушать новость

Вдова случайно подключилась к колонке соседей и удивила их своими пристрастиями

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @tawnyplatis / TikTok

Актриса озвучивания Тони Платис (Tawny Platis) поделилась в TikTok историей о том, как решила посмотреть порно и случайно подключилась к Bluetooth-колонке своих соседей, удивив их своими пристрастиями. На ролик, опубликованный в мае, издание Daily Star обратило внимание в среду, 16 июня.

Платис рассказала, что ее муж умер в ноябре 2019 года. В начале карантина, введенного во многих странах мира из-за коронавирусной инфекции весной 2020 года, вдова увлеклась роликами для взрослых. Однажды во время просмотра порно женщина столкнулась с проблемой: видео работало без звука.

Потратив некоторое время на попытки увеличить громкость ролика, Платис поняла, что аудиодорожка слышна из соседней квартиры. Оказалось, что телефон, с которого она смотрела порно, почему-то подключился к Bluetooth-колонке ее соседей. «Так весь жилой комплекс узнал о том, что мне нравится», — поиронизировала актриса над ситуацией.

Женщина добавила, что отнеслась к происшествию с юмором. Теперь она специально подключается к колонке соседей, когда смотрит видео. «Это не всегда контент для взрослых… это обычно контент для взрослых», — пошутила она.

Ранее американский комик Мэтт О'Брайен (Matt O’Brien) придумал способ отомстить жителям квартиры этажом выше, которые слишком громко слушали музыку. Он подключился к их Bluetooth-колонке и запускал специальную композицию, посвященную шумным соседям.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Widow accidentally blasts loud X-rated porn flick through neighbour's Bluetooth speaker
В России предложили легализовать доступ к порнографии
Женщина хотела помочь коллегам и случайно раскрыла свой постыдный секрет
В прямом эфире украинского телеканала случайно показали обнаженную девушку
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 8 апреля

«Я рад, когда надо мной смеются»

Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
21:3414 июня

Корреспондент NBC рассказал о разговоре с Путиным без камер

20:4714 июня

Мясников перечислил лучшие способы защитить здоровье в третью волну коронавируса

20:0814 июня

Губерниев довел Бузову до слез фразой из книги про Карлсона

Интернет и СМИ00:0115 апреля

«Эти бредовые идеи не могут помочь»

Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
19:2514 июня

Петросяна обвинили в воровстве шуток из Twitter

17:2814 июня

Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным

17:2114 июня

Украинцы раскритиковали «пророссийский» подзаголовок игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Интернет и СМИ00:06 6 апреля

«По закону или по понятиям?»

Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
16:3814 июня

Регина Тодоренко уехала из России ради дня рождения и узнала о смерти близкого

14:0514 июня

Мужчина опозорился перед всей семьей по видеосвязи

13:2214 июня

Гарика Харламова впервые заметили на публике с новой возлюбленной

Россия
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик НАТО проследил за полетом Путина в Женеву
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
«Газпром» ответил Пашиняну на угрозу уголовными делами
Названы способы выгодно вложить полмиллиона рублей
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Курс рубля отреагировал на встречу Путина и Байдена
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
«Зонтичный механизм» финансирования привлечет 3 триллиона рублей к 2025 году
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Закон о борьбе с онлайн-пиратами в России назвали логичным шагом
Журналисты заметили скрытое послание на встрече Путина с Байденом
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Врач оценил вероятность нового локдауна в России
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер выступил за обязательную вакцинацию россиян
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
В России подорожали почти все автомобили Lexus
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
Honda завершит производство трех моделей
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
SsangYong раскрыла внешность своего первого электрокара
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
В России началось производство нового Hyundai Creta
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы