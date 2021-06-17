Вдова случайно подключилась к колонке соседей и удивила их своими пристрастиями

Актриса озвучивания Тони Платис (Tawny Platis) поделилась в TikTok историей о том, как решила посмотреть порно и случайно подключилась к Bluetooth-колонке своих соседей, удивив их своими пристрастиями. На ролик, опубликованный в мае, издание Daily Star обратило внимание в среду, 16 июня.

Платис рассказала, что ее муж умер в ноябре 2019 года. В начале карантина, введенного во многих странах мира из-за коронавирусной инфекции весной 2020 года, вдова увлеклась роликами для взрослых. Однажды во время просмотра порно женщина столкнулась с проблемой: видео работало без звука.

Потратив некоторое время на попытки увеличить громкость ролика, Платис поняла, что аудиодорожка слышна из соседней квартиры. Оказалось, что телефон, с которого она смотрела порно, почему-то подключился к Bluetooth-колонке ее соседей. «Так весь жилой комплекс узнал о том, что мне нравится», — поиронизировала актриса над ситуацией.

Женщина добавила, что отнеслась к происшествию с юмором. Теперь она специально подключается к колонке соседей, когда смотрит видео. «Это не всегда контент для взрослых… это обычно контент для взрослых», — пошутила она.

Ранее американский комик Мэтт О'Брайен (Matt O’Brien) придумал способ отомстить жителям квартиры этажом выше, которые слишком громко слушали музыку. Он подключился к их Bluetooth-колонке и запускал специальную композицию, посвященную шумным соседям.