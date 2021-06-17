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Власти Петербурга ужесточили коронавирусные ограничения

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга на фоне подъема заболеваемости коронавирусом с 17 июня ужесточили ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

С четверга в городе запрещена работа досуговых объектов, кроме аквапарков, кинотеатров и фитнес-центров. Под запретом развлекательные мероприятия, в том числе закрываются фуд-корты и детские комнаты, кинотеатры должны быть заполнены на 50 процентов.

Работа ресторанов останавливается во временной период с 2:00 до 6:00 утра, исключение составляют доставка и обслуживание навынос.

Также отменен городской праздник для выпускников «Бал медалистов».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продлили до 12 июля ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, было анонсировано, что горожан перестанут пускать в общественный транспорт без масок.

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