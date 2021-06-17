Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки

Ошибки в заявлениях пресс-секретаря президента США Джен Псаки происходят не от того, что у нее недостаточно хорошее образование или плохая память, а потому, что «она все время сама что-то путает». Так их объяснил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости в четверг, 17 июня.

«Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», — сказал он, отметив, что пресс-секретарь Джо Байдена — «молодая, образованная, красивая женщина».

В мае Псаки сообщила о планах уйти со своего поста в 2022 году. В интервью ведущему Дэвиду Аксельроду для подкаста CNN она рассказала, что во время обсуждения ее назначения с переходной командой Джо Байдена речь шла о сроке примерно в один год.

Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й, а также с 2015-го по 2017-й работала помощником президента США (в то время этот пост занимал демократ Барак Обама) по коммуникациям. В России Псаки приобрела известность благодаря своим спорным заявлениям о ситуации на Украине. Ее скандальные высказывания неоднократно критиковались в российских СМИ.