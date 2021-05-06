Джен Псаки рассказала о планах уйти с поста пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о планах уйти со своего поста в 2022 году. Об этом пишет портал Mediaite.

В интервью ведущему Дэвиду Аксельроду для подкаста CNN Псаки рассказала, что во время обсуждения ее назначения с переходной командой президента США Джо Байдена речь шла о сроке примерно в один год. «Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год», — добавила она.

Байден сообщил о выборе Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома в ноябре 2020 года. Заняв должность, она заявила, что намерена заниматься восстановлением доверия к Белому дому.

Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й, а также с 2015-го по 2017-й работала помощником президента США (в то время этот пост занимал демократ Барак Обама) по коммуникациям. В России Псаки приобрела известность благодаря своим спорным заявлениям о ситуации на Украине. Ее скандальные высказывания неоднократно критиковались в российских СМИ.