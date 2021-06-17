Россияне кинулись получать гражданство одной европейской страны

Российский спрос на гражданство в Черногории — сразу паспорта, без вида на жительство (ВНЖ) — растет на протяжении пяти месяцев подряд, следует из материалов агентства «Алексей Швырков. Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков агентства, в мае 2021-го спрос на получение гражданства в Черногории по стороны россиян вырос на 16 процентов по сравнению с результатами апреля. В годовом исчислении спрос увеличился на 40 процентов. В январе 2021-го количество соответствующих запросов выросло по отношению к декабрю 2020-го на 44 процента, в феврале к январю рост составил 13 процентов, в марте к февралю — также 15 процентов. В апреле уровень спроса не изменился.

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В целом в период с января по май интерес к теме получения гражданства в Черногории со стороны россиян оказался на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, россияне кинулись получать паспорта в этой европейской стране прежде всего из-за того, что это можно сделать достаточно быстро: обычно весь процесс занимает менее шести месяцев. Кроме того, черногорское гражданство не требует больших вложений — на семью из четырех человек достаточно 417 тысяч евро.

«Одним из самых привлекательных условий является то, что владельцу не нужно владеть недвижимостью после получения паспорта, — указывают специалисты. — Собственник может ее продать, если не заинтересован в дальнейшем получении дохода от инвестиций. Сегодня ни одна европейская страна больше такой возможности не предоставляет».

Ранее в июне министр экономического развития Черногории Яков Милатович назвал россиян крупнейшими владельцами недвижимости в республике. По его словам, в 2020-м россияне стали еще активнее покупать жилье в стране, несмотря на пандемию COVID-19.

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