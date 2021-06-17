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Российскому студенту с цветными волосами исправили оценку после скандала

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Фото: Telegram-канала «Подъём!»

Студенту с цветными волосами из Уральского политехнического колледжа Екатеринбурга повысили оценку за защиту диплома. Вместо отметки «хорошо» молодой человек получил «отлично» по итогам заседания апелляционной комиссии. Об этом сообщил сам студент «Подъему».

«Комиссия разобралась. Принесли извинения, сказали, что решение принято в мою пользу. Сказали, что произошло недоразумение», — заявил выпускник Роман Щербаков.

Он добавил, что после публикации видео с оглашением оценок в СМИ министерство образования инициировало разбирательство.

Власти подтвердили РИА Новостям исправление оценки. В региональном министерстве образования и молодежной политики объяснили агентству это решение, подчеркнув, что «при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого».

Об инциденте в уральском колледже стало известно 16 июня. В сети появилось видео защиты, на котором одна из преподавательниц утверждает, что поставила студенту отметку «хорошо» из-за цвета волос и «непрезентабельного» внешнего вида. В ответ на такое замечание выпускник замечает, что большинство его одежды осталась после переезда в другом городе. Кроме того, другая сотрудница колледжа обращает внимание на сережку в ухе у выпускника.

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