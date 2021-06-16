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Власти начали проверку из-за снижения оценки студенту за цвет волос

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Кадр: Ura.ru

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области начало проверку инцидента с аттестацией диплома студента в местном колледже. Ему снизили оценку из-за его внешнего вида. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что в отношении преподавателей, причастных к этому делу, проведут служебное расследование, а также пересмотрят оценку студенту.

Ранее в Уральском политехническом колледже Екатеринбурга студент на аттестации получил оценку на балл ниже из-за цвета своих волос. Выпускник рассказал, что подготовился к защите диплома и рассчитывал на оценку «отлично». Видео с разговором молодого человека и преподавателей позже появилось в соцсети.

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