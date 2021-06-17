Названы самые популярные в российских тюрьмах поэты

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России составили рейтинг наиболее популярных поэтов среди заключенных. Выше всех российские зэки оценили творчество Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Самыми читаемыми произведениями русского классика оказались «Сказка о царе Салтане», «Я помню чудное мгновенье» и «Евгений Онегин». Вторым по популярности поэтом стал Сергей Есенин со стихотворениями «Письмо к женщине» и «Письмо матери».

Также в местах лишения свободы оценили произведения Михаила Лермонтова, Владимира Высоцкого, Александра Блока, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского и Бориса Пастернака.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции готовит законопроект, по которому заключенные, выигравшие в творческих конкурсах, могут получить право раньше выйти на свободу. Предполагается, что это будут незначительные уменьшения, от трех до шести месяцев.