Российским компаниям предрекли проблемы во всем мире

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young проанализировали влияние международных процессов, направленных на декарбонизацию окружающей среды, на российские компании и предрекли им проблемы во всем мире. Выдержки из отчета приводят «Ведомости».

По мнению авторов, процессы по декарбонизации производства и экономики в целом происходят во многих странах, в первую очередь в Евросоюзе и США. Брюссель готовится ввести углеродный налог, который будет взиматься с импортируемых товаров, производящихся в недостаточно экологичных условиях. По подсчетам Ernst&Young, такая мера обойдется российским компаниям примерно в 15 миллиардов евро к 2030 году.

Вашингтон также собирается заняться «климатическим регулированием импорта», хотя конкретные инструменты пока не определены, говорится в документе.

При этом авторы обзора называют новые законодательные меры проявлением несправедливой конкуренции в отношении российской экспортной продукции, которая по большей части производится в недостаточно экологичных условиях. Особенно сильным удар по российской экономике может стать на фоне ее восстановления после пандемии коронавируса.

Также авторы называют будущий углеродный налог ЕС способом уравнять себестоимость дорогих возобновляемых источников энергии и традиционно более дешевого ископаемого топлива. Европейские страны идут на это, поскольку испытывают дефицит ископаемых источников энергии и вынуждены нести дополнительные расходы.