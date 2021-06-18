Мир
 
Последние новости
Собянин ограничил посещаемость массовых мероприятий в Москве
Украинскому депутату пригрозили уголовным делом за призыв расстрелять оппозицию
Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня
Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации в Москве
Девушка стала голубой после неудачного окрашивания и прославилась
Эксперимент по COVID-free ресторанам проведут в Москве по просьбе бизнеса
В Москве задержали муниципального депутата Хараидзе
Россиянин убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
В Госдуме придумали наказание для украинских фанатов за оскорбления Путина
США показали применение «убийцы» российских С-400 по «оккупированному» острову
Новости партнеров
Прослушать новость

Американец вызвал полицейских и погиб под колесами их машины

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Springfield Police Department

Американец, получивший огнестрельное ранение, вызвал полицейских. Приехавший по вызову патруль не заметил его, лежащего на проезжей части, и полицейская машина на него наехала. Мужчина погиб, сообщает The New York Post.

42-летний житель штата Огайо Эрик Коул (Eric Cole) позвонил в экстренные службы после того, как был ранен в руку. При обработке его вызова перепутали адрес, что сыграло роль в трагической случайности. Из-за наезда автомобиля он получил тяжелую травму и скончался на следующее утро в больнице. Вскрытие показало, что он получил тупую травму, некоторые его кости были раздроблены, также у него открылось внутреннее кровотечение.

Офицера Аманду Розалес (Amanda Rosales), которая была за рулем полицейской машины, отстранили от работы, идет внутреннее расследование. Представители местной полиции подчеркивают, что произошедшее было случайностью.

В мае этого года сообщалось, что американский полицейский был отстранен от службы после того, как он застрелил пытавшегося покончить с собой мужчину. В ходе расследования он продолжал получать зарплату в полиции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ohio shooting victim dies after he’s run over by cops called to help
Три человека погибли и четыре получили ранения во время стрельбы в США
Байден встретился с семьей Джорджа Флойда