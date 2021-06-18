Американец вызвал полицейских и погиб под колесами их машины

Американец, получивший огнестрельное ранение, вызвал полицейских. Приехавший по вызову патруль не заметил его, лежащего на проезжей части, и полицейская машина на него наехала. Мужчина погиб, сообщает The New York Post.

42-летний житель штата Огайо Эрик Коул (Eric Cole) позвонил в экстренные службы после того, как был ранен в руку. При обработке его вызова перепутали адрес, что сыграло роль в трагической случайности. Из-за наезда автомобиля он получил тяжелую травму и скончался на следующее утро в больнице. Вскрытие показало, что он получил тупую травму, некоторые его кости были раздроблены, также у него открылось внутреннее кровотечение.

Офицера Аманду Розалес (Amanda Rosales), которая была за рулем полицейской машины, отстранили от работы, идет внутреннее расследование. Представители местной полиции подчеркивают, что произошедшее было случайностью.

В мае этого года сообщалось, что американский полицейский был отстранен от службы после того, как он застрелил пытавшегося покончить с собой мужчину. В ходе расследования он продолжал получать зарплату в полиции.